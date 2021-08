per Mail teilen

5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag in einem Regionalzug von Schwäbisch Hall nach Stuttgart gestohlen. Eine 60-jährige Reisende hatte das Geld in einem Rucksack bei sich. Den Rucksack muss der Täter mitgenommen haben, als die Frau kurz einnickte. Die Bundespolizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.