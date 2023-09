Raubüberfälle in Heilbronn: Frau aus Auto gezerrt und Radlerin bestohlen

per Mail teilen

Bei zwei kurz aufeinander folgenden Raubüberfällen soll ein Mann in Heilbronn ein Auto und ein Fahrrad gewaltsam in seinen Besitz gebracht haben. Die Opfer waren jeweils Frauen.

Ein 22-Jähriger soll am Dienstagabend zwei Frauen in Heilbronn beraubt haben. Laut Polizei hat der Tatverdächtige zunächst eine Radfahrerin im Bereich der Badener Straße angehalten und die Herausgabe ihres Fahrrads gefordert. Als die Frau sich weigerte, soll er sie geohrfeigt haben. Daraufhin überließ sie dem Mann das Rad und er flüchtete in Richtung Pfühlpark.

Nur eine halbe Stunde später soll der gleiche Mann auf einem Parkplatz in der Nähe des Friedensplatzes eine Frau aus ihrem Auto gezerrt und dabei verletzt haben. Danach flüchtete der Täter mit dem gestohlenen Wagen in Richtung Gymnasiumstraße.

Erfolgreiche Fahndung nach Räuber

Zeitgleich wurde das gestohlene Fahrrad an einer Tankstelle in Heilbronn gefunden. Die Fahndung wurde sofort eingeleitet, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Mit Erfolg: Das gestohlene Auto wurde aufgefunden und der 22-Jährige konnte im Neudenauer Stadtteil Herbolzheim (Kreis Heilbronn) vorläufig festgenommen werden. Jetzt bittet die Kriminalpolizei Heilbronn um Hinweise von Zeugen.