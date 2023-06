Unbekannter bedroht Kind mit Messer in Tauberbischofsheim

Im Tauberbischofsheimer Ortsteil Dittigheim hat am Donnerstagabend ein unbekannter Mann ein Kind mit einem Messer bedroht. Er konnte von einem Nachbarn vertrieben werden.

Mit einem Messer in der Hand hat ein Unbekannter ein 13 Jahre altes Mädchen in Tauberbischofsheim-Dittigheim (Main-Tauber-Kreis) bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen am Donnerstagabend gegen 19 Uhr vom Grillplatz in Richtung Friedhof unterwegs, als es von einem Mann angesprochen wurde. Er soll das Kind bedroht haben, in seiner Hand hielt er den Angaben zufolge ein Küchenmesser.

Gartenbesitzer vertreibt den Unbekannten

Der Mann folgte laut Polizei der 13-Jährigen bis zum Friedhof. Dort sei er von einem anderen Mann, der wohl einen Garten in unmittelbarer Nähe besitzt, angesprochen und vertrieben worden. Dieser Gartenbesitzer oder auch Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, füllig, Glatze, trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck auf der Brust und eine dunkle Hose.