Unbekannte zerstören in Pfedelbach fünf Traktoren mit Sand

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Sand in die Ölwannen von fünf Traktoren auf dem Gelände eines Landwirts in Pfedelbach (Hohenlohekreis) gefüllt. Der Schaden ist immens.

Landwirt Friedrich Stengel schüttelt mit dem Kopf. Er muss mit ansehen, wie ein Kran einen seiner Traktoren über den Hof zieht. Fahren will Stengel ihn nicht mehr, das könnte den Motor zerstören. Vier andere Traktoren hat es schon erwischt. Unbekannte füllen Sand in Öltank Irgendwann zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen haben der oder die unbekannten Täter Sand in die Ölwannen von fünf Traktoren auf Friedrich Stengels Hof gefüllt. Nur bei einem Traktor haben die Stengels das vor der Fahrt am Montagmorgen bemerkt. Die anderen vier waren da schon im Einsatz. Das Todesurteil für die Maschinen, denn wenn der Sand einmal im Motor ist, kann keine Werkstatt mehr helfen, sagt Juniorchef Thomas Stengel. "Wenn diese Traktoren noch 50 oder 100 Betriebsstunden laufen, sind sie ein Totalschaden." Motiv weiter unklar Warum die Traktoren sabotiert wurden, ist noch nicht klar. Einen Maischerz schließt Friedrich Stengel aus. Für ihn deute alles auf eine geplante Aktion hin. "Das ist Sand, den es hier auf dem Gelände so nicht gibt, den müssen die Täter also mitgebracht haben. Außerdem muss man wissen, wo man ihn reinfüllt. Da wusste jemand genau, was er tut." Schaden wohl über 200.000 Euro Wenn die Motoren bei allen Traktoren ersetzt werden müssen, beläuft sich der Schaden auf rund 200.000 Euro. Hinzu kommt der Arbeitsausfall - wohl noch einmal um die 25.000 Euro. Denn ohne Traktoren ist vieles auf dem Hof nicht mehr möglich. Die Stengels wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf den oder die Täter ausgesetzt.