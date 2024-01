per Mail teilen

Unbekannte haben in Assamstadt einen Galgen mit einer symbolischen Ampel aufgestellt. Erst nach über einer Woche wurde er entfernt. Das sorgte für Kritik an der Stadtverwaltung.

Mitten in Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) haben Unbekannte einen Galgen aufgestellt. Am Strick hing eine symbolische Ampel. Das Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber hat deshalb Anzeige gegen unbekannt erstattet. Am Montag sei das zusammengebastelte Werk nun entfernt worden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Galgen stand über eine Woche in der Stadt

Wer die deutliche Kritik an der Ampelregierung in Assamstadt aufgestellt hat, ist nicht bekannt. Zuletzt waren solche Galgen immer wieder bei Bauernprotesten zu sehen. Das Netzwerk gegen Rechts Main-Tauber hat den Bürgermeister von Assamstadt aufgefordert, den Galgen mit der Ampel zu entfernen. Wer einen Galgen aufstelle, habe die Grenze des legitimen Protests längst überschritten, so das Netzwerk.

Bürgermeister mit Polizei in Kontakt

Bürgermeister Joachim Döffinger (CDU) habe von der Sache aufgrund seines Urlaubs erst am 3. Januar erfahren, sagte er dem SWR Studio Heilbronn. Daraufhin habe er mit der Polizei Kontakt aufgenommen und die Entsorgung des Galgens veranlasst. Aufgrund der Urlaubszeit der Betriebshofmitarbeiter konnte das Bauwerk jedoch erst am Montag entfernt werden. Für Döffinger sei die Sache damit auch erledigt.