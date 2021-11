In Wolpertshausen (Kreis Schwäbisch Hall) haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter flüchteten mit der Geldkassette in unbekannter Richtung. Eine groß angelegte Fahndung der Polizei mit einem Hubschrauber blieb erfolglos. Durch die Wucht der Detonation entstand erheblicher Sachschaden an dem Gebäude.