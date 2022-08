Unbekannte Flüssigkeit auf Briefen: Firma in Heilbronn evakuiert

Briefe mit einer unbekannten Flüssigkeit auf den Umschlägen haben am Mittwochmittag in Heilbronn einen Polizeieinsatz ausgelöst.

In der Postverteilstelle einer Firma in der Karl-Wüst-Straße im Heilbronner Industriegebiet seien die Briefe aufgetaucht, so die Polizei in einer ersten Stellungnahme. Drei Beschäftigte hätten über Atemwegsbeschwerden geklagt. Sie seien ärztlich versorgt worden.

Das betroffene Gebäude wurde evakuiert. Nachdem eine Gefahrstoffmessung der Feuerwehr keine gefährdenden Stoffe anzeigte und die Postverteilstelle durchgelüftet wurde, konnten die Mitarbeiter wieder in das Gebäude. Jetzt werde ermittelt, um welche Flüssigkeit es sich handelt und ob der Vorfall ein Unfall oder eine Straftat ist.