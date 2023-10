Esel an Giftköder in Pfedelbach gestorben

In Pfedelbach-Heuberg (Hohenlohekreis) sind in den vergangenen Wochen mehrfach Tiere von Unbekannten attackiert worden. Nun ist ein Esel sogar gestorben.

In Pfedelbach-Heuberg (Hohenlohekreis) haben sich in den vergangenen Wochen die Angriffe auf Tiere gehäuft. Ein Esel ist auf einem Bauernhof an einem Giftköder gestorben. Auch für ein Alpaka kam jede Hilfe zu spät. Das Tier war zuvor in einem Gehege leblos gefunden worden.

Polizei bittet um Wachsamkeit

Ob auch das Alpaka an einer Vergiftung durch einen Giftköder starb, ist nach Polizeiangaben allerdings noch unklar. Obduziert wurde demnach bislang nur der Esel. Unbekannte haben in Pfedelbach auch einen Pferdemistwagen einen Hang hinuntergestoßen.

Weil außerdem bei einer Pferdekoppel ebenfalls von Unbekannten die Gatter geöffnet wurden, konnten dort die Pferde ausbrechen. Es gelang jedoch, die Tiere wieder einzufangen. Die Polizei sucht Zeugen.