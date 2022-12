Umweltzone Ilsfeld soll abgeschafft werden

Unter anderem in Ilsfeld soll im neuen Jahr die Umweltzone wieder abgeschafft werden - und damit auch die Pflicht zur grünen Plakette. Der Grund: Die Werte haben sich verbessert.

In mehreren Städten in Baden-Württemberg will man die Umweltzonen wieder abschaffen. Auch in Ilsfeld (Kreis Heilbrnon) sollen bald wieder Autos ohne grüne Plakette fahren dürfen. Dort ist der Kernort Teil der Umweltzone. Die Stadt hatte diese am 1. März 2008 als eine der ersten Städte in Deutschland eingeführt - damit soll nun Schluss sein. Nach einer Öffentlichkeitsbeteiligung im ersten Quartal 2023 könnte die Umweltzone laut Regierungspräsidium Stuttgart schon zum 1. Mai aufgehoben werden.

Hermann: "Entschieden ist noch nichts"

Auch in sieben weiteren Städten im Land steht die Umweltzone nach einer Umfrage der Deutschen Presseagentur unter den vier Regierungspräsidien vor dem Aus; darunter in Karlsruhe, Heidelberg, Schwäbisch-Gmünd (Ostalbkreis) und Wendlingen (Kreis Esslingen). Die Deutsche Umwelthilfe hat die Abschaffung der Umweltzonen bereits kritisiert.

Entschieden sei aber noch nichts, betont Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Die Luftreinhaltepläne seien in Arbeit. Wenn aber über mehrere Jahre die Grenzwerte gut eingehalten würden, dann sei man gehalten, sie auch aufzuheben, so Hermann.