Land überprüft Umweltzonen

Die Umweltzone in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) wird möglicherweise aufgehoben. Das Land prüfe derzeit einige grüne Zonen, teilte das Umweltministerium mit. In Ilsfeld und anderen Kommunen wie Heidelberg und Karlsruhe wurden seit 2019 der Stickstoffdioxid-Jahresmittelwert unter 35 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen. Hier wird jeweils geprüft, ob die jeweilige grüne Umweltzone noch in diesem Jahr aufgehoben werden kann. Insgesamt hat sich in Baden-Württemberg die Schadstoffbelastung in Städten offenbar verbessert: 2016 lagen noch 27 Kommunen über dem Stickstoffdioxid-Grenzwert, im vergangenen Jahr nur noch eine: Ludwigsburg. Zurückzuführen sei das auch auf die Pandemie, heißt es beim Umweltministerium. In einer Umweltzone dürfen nur Fahrzeuge mit grüner Plakette fahren.