Auch ohne Umweltzone: in Heilbronn soll Tempo 40 bleiben

per Mail teilen

Die Luftqualität hat sich in Heilbronn deutlich verbessert - die Umweltzone fällt weg. Das hat das Regierungspräsidium jetzt mitgeteilt. Tempo 40 in der Stadt könnte aber bleiben.

Weil sich die Luftqualität verbessert hat, fallen ab dem 1. Januar 2024 Fahrverbote in Heilbronn, Heidenheim, Herrenberg, Leonberg und Hemmingen weg. Dann dürfen auch Fahrzeuge ohne grüne Plakette wieder im Stadtgebiet fahren, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mit. Dann dürfte in Heilbronn aufgrund der Luftqualität auch wieder 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden, aber eine andere Regel existiert parallel, weshalb die 40er-Schilder stehen bleiben.

Weiter Tempo 40 wegen Lärmschutz

Und so gilt auf vier größeren Straßen in der Stadt auch im kommenden Jahr weiterhin Tempo 40. Denn für die Weinsberger Straße, die Wollhausstraße, die Wilhelmstraße und die Oststraße wurden die Tempolimits im Jahr 2019 im sogenannten Lärmaktionsplan festgelegt. Für alle anderen Straßen, auf denen bislang die Luftreinhaltungsregel galt, prüfe die Stadt, ob auch dort weiter das reduzierte Tempo rechtens ist.