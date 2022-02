BUND und NABU kritisieren Flächenverbrauch

Die Umweltverbände BUND und NABU kritisieren den Flächenverbrauch in der Region. Sie fordern, alle Bauvorhaben auf den Prüfstand zu stellen. Durch den Flächenverbrauch würden nicht nur Lebensräume vieler Tiere und Pflanzen schwinden, ebenso gingen zentrale Flächen für die Landwirtschaft, die Wasserbindung und die CO2-Speicherung verloren, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Umweltverbände. Allein im Kreis Heilbronn seien in den vergangenen zwei Jahren Hunderte Hektar Boden verplant, abgeschoben, überbaut und versiegelt worden. Die Umweltverbände sehen auch den in Heilbronn geplanten Innovationspark für Künstliche Intelligenz kritisch. Sie fordern, dass er so umweltverträglich und nachhaltig wie möglich gestaltet wird.