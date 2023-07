Hochschule Heilbronn: Umweltschädlicher Tourismus wächst

Urlaubsreisen sind deutlich teurer geworden, trotzdem sehen Tourismusexperten von der Hochschule Heilbronn eine gewachsene Nachfrage und warnen vor den Folgen für die Umwelt.

Noch sind die Buchungszahlen von Urlaubsreisen nicht ganz auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie, aber der Tourismus wächst. In fast allen Bereichen wird wieder mehr gereist, selbst der besonders umweltschädliche Fernreisetourismus, stellt Martina Shakya von der Hochschule Heilbronn fest. Drei Viertel der CO2-Emissionen, die durch Tourismus entstehen, werden durch An- und Abreise, vor allem Flugreisen verursacht.

Auch All-Inclusive Angebote seien wegen der hohen finanziellen Sicherheit wieder sehr im Kommen, nachhaltig seien solche Reisen aber eher nicht. Die Wissenschaftlerin ist Expertin für nachhaltige Tourismusentwicklung. Studien hätten ergeben, dass ein Großteil und immer mehr Menschen nachhaltige Reisen positiv sehen, aber nur für fünf Prozent der Reisenden war die Nachhaltigkeit der Reise ausschlaggebend für die Buchung.

"Da ist eine große Diskrepanz zwischen der Einstellung zu nachhaltigen Reisen und der tatsächlichen Entscheidung."

Mit ein Grund sei aber auch, dass es für Reisende gar nicht so einfach sei sich über die Klimafolgen der Reise zu informieren. Immer mehr Reiseanbieter würden zwar Nachhaltigkeitszertifikate ausweisen oder CO2-Kompensationen anbieten, doch auch da sei nicht alles Grün was glänzt.

Greenwashing statt Nachhaltigkeit

Zuletzt sind einige Projekte mit denen etwa bei Flugreisen CO2-Emissionen kompensiert werden sollten in die Kritik geraten, weil sie wohl gar nicht so klimawirksam waren wie angegeben. Es gebe aber auch viele seriöse Angebote, manche Reiseveranstalter preisten sogar klimaschädliche Emissionen bereits in den Kaufpreis ein, dass gehe in die richtige Richtung, so Shakya.

"Preise müssen ökologische Wahrheit sagen"

Das Umweltbundesamt hat ausgerechnet wie hoch die Kosten für die negativen Auswirkungen für die Umwelt sind. Für eine Tonne freigesetztem CO2 stehen dort 270 Euro auf der Rechnung. Unternehmen die CO2 freisetzen müssen in Deutschland derzeit aber nur 30 Euro pro Tonne bezahlen. Für eine nachhaltige Tourismusentwicklung fordert Martina Shakya daher eine höhere Bepreisung pro Tonne CO2. Vor allem Flugreisen würden dann deutlich teurer werden. Der Preis entspreche dann aber auch den gesellschaftlichen Folgekosten. Zudem könnten nachhaltigere Reisen aufgrund erhöhter Nachfrage dann auch günstiger werden.

Regionale Reisen besonders nachhaltig

Die Forscherin empfiehlt regional zu reisen, das sei besonders nachhaltig. Bei einer kurzen An- und Abreise fällt weniger CO2 an und für die Urlauber entstehen geringere Kosten. Mittlerweile gebe es auch immer mehr regionale Hotels und Reiseanbieter die ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren. Weniger Luxus bedeute in der Regel auch weniger Ressourcen zu konsumieren, so Shakya. Das gelte auch für den Wasserverbrauch, Studien hätten ergeben: im Urlaub verbrauchen deutsche Urlauber zwei- bis dreimal soviel Wasser wie zu Hause.