Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Umspannwerk in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis). Die Diebe hatte es auf eine Rolle mit Kupferkabel abgesehen, die auf einer Baustelle an dem Umspannwerk gelagert war. Sie wiegt 600 Kilo, deshalb geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Rolle mit einem Kran auf ein Fahrzeug luden. Der Zeitraum des Einbruchs lässt sich nur ungenau eingrenzen: zwischen dem 18. Dezember und dem 13. Januar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.