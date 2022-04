Kohle und Salz: Umschlag am Hafen gestiegen

Der Heilbronner Hafen hat im vergangenen Jahr 17,6 Prozent mehr Waren umgeschlagen als im Jahr davor und das, obwohl die gesamte Güterumschlagsmenge abgenommen habe, so das statistische Landesamt. Grund dafür seien vor allem zwei Rohstoffe, so Heilbronns erster Bürgermeister Martin Diepgen (CDU): Kohle und Salz. Das EnBW-Kraftwerk kauft immer noch viel Kohle ein, um den Großbrand von 2019 zu kompensieren. Gleichzeitig stieg auch der Export des "weißen Goldes" aus der Salz-Stadt Heilbronn weiter. Auch die umgeschlagenen Tonnagen am Container-Terminal haben sich demnach verdoppelt. Das Ergebnis zeige, so Diepgen, dass sich das Festhalten am Heilbronner Hafen für den Wirtschaftsstandort Heilbronn lohne.