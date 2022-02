Bechtle: Rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz

per Mail teilen

Der Neckarsulmer IT-Konzern Bechtle (Kreis Heilbronn) hat im vergangenen Jahr rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das ist ein Plus von gut sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen mit. Der Gewinn vor Steuern wird mit circa 320 Millionen Euro beziffert. Das wären gut 18 Prozent mehr als 2020. Außerdem wuchs die Zahl der Beschäftigen um 700 auf 12.880. Noch handelt es sich um vorläufige Zahlen. Die Bechtle AG will die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 am 18. März 2022 veröffentlichen, heißt es.