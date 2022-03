per Mail teilen

Bei einer nicht repräsentativen Straßenumfrage in der Heilbronner Innenstadt zeigten sich die Menschen bezüglich ihrer Reisepläne noch relativ unbesorgt. Viele wollen weiter abwarten, wie sich die Lage entwickelt oder reisen nach eigener Aussage in Gebiete, die, wie sie glauben, nicht vom Kriegsgeschehen beeinflusst werden. Trotzdem blicken die Bürgerinnen und Bürger nicht unbesorgt in den Osten.