Umfrage in Heilbronn: Hitzewochenende steht bevor

Am Wochenende werden für die Region Heilbronn-Franken Temperaturen um die 35 Grad erwartet. Badeseen und Freibäder rechnen mit einem Besucher-Ansturm. In einer nicht-repräsentativen Umfrage sprachen die Heilbronner von Vorfreude, gerade ältere Menschen aber auch davon, dass sie sich aufgrund der Hitze in die eigene Wohnung zurückziehen wollen. An der Tauber erwartet der Deutsche Wetterdienst zudem eine tropische Nacht mit Temperaturen nicht unter 20 Grad. Kühler werde es nur in manchen Flussauen, hieß es weiter.