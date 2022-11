Gibt es bald eine Pflicht, ein soziales Jahr zu absolvieren? Der Bundespräsident kann sich eine "soziale Pflichtzeit" vorstellen. In Heilbronn kommt die Idee unterschiedlich an.

Im "Bericht aus Berlin" im ARD Fernsehen sagte Steinmeier, jeder solle einmal im Leben etwas für andere Menschen tun, die ihm fremd seien. Sein Vorstoß dazu sei als Debattenbeitrag zu verstehen.

"Wenn es bessere Ideen gibt als die Pflichtzeit, bin ich gerne bereit, die zu diskutieren."

Was nur nicht geschehen solle, so der Bundespräsident, dass die Debatte wieder im Nichts ende.

Umfrage in Heilbronn: Unterschiedliche Meinungen

Bei jungen Heilbronnerinnen und Heilbronnern kommt die Idee einer "sozialen Pflichtzeit" unterschiedlich an, zeigt eine nicht repräsentative Umfrage in der Innenstadt. Ein Schüler meint: "Einerseits wäre es gut, andererseits ist es auch ein bisschen verschwendete Zeit, wenn man genau weiß, was man nach der Schule machen will". Ein anderer sagt: "Verpflichtend ja, finde ich ganz gut, aber Wehrdienst nein." Eine junge Frau findet die Idee zwar auch durchaus gut, sie aber hat Bedenken, ob es gut ist, so etwas zu erzwingen. Ein weiterer Schüler ist positiver gestimmt: "Ich finde die Idee ziemlich gut. Es sollte menschlich sein, überall zu helfen."