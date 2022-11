Das Projekt war nur als Notlösung wegen des Lehrermangels gedacht. Doch das gemeinsame Lernen ukrainischer Flüchtlinge und russischstämmiger Schüler in Heilbronn kommt gut an.

Ukrainische Flüchtlinge helfen russischstämmigen Schülern beim Russisch lernen - und umgekehrt bekommen sie dadurch Hilfe, Deutsch zu lernen. Diese Idee stammt von Swetlana Zingraf an der Christiane-Herzog-Schule in Heilbronn. Was auf den ersten Blick naheliegend klingt, ist jedoch nur als Notlösung gedacht gewesen: Der Lehrermangel ist groß, geschultes Personal gerade in diesem Fall äußerst selten, zu viele Stunden müssten ausfallen. Gerade für die ukrainischen Flüchtlinge würde das bedeuten, es bleibt viel zu wenig Zeit für den Deutschunterricht.

Teilnahme am Unterricht freiwillig

Da der Russischunterricht weiterhin stattfindet, bot Lehrerin Swetlana Zingraf daraufhin den ukrainischen Schülerinnen und Schülern an, sie könnten unterdessen hier teilnehmen. Die Teilnahme sei freiwillig, rund die Hälfte mache mit, sagt sie.

"Klar, war das vielleicht so ein bisschen Risiko, weil man nicht wusste, wie die beiden Gruppen auf das Angebot reagieren."

Keine Konflikte zwischen ukranischen Flüchtlingen und russischstämmigen Schülern

Die Schülerinnen und Schüler betonen, dass sie den gemeinsamen Unterricht sehr schätzen. Konflikte gebe es keine, im Gegenteil. Man freue sich und finde neue Freunde durch die Kontakte. Der Sprachunterricht selber gewinne ebenfalls durch diese neue Ebene, als wenn man nur mit der Lehrerin sprechen würde.

Russischstämmige und ukrainische Schüllerinnen und Schüler lernen gemeinsam SWR

Auch die Eltern reagierten ausgesprochen positiv, als sie auf dem Elternabend von dem Projekt erfuhren. Der Ukraine-Krieg sei nie ein Thema gewesen, stattdessen wäre allen klar gewesen, dass die Schüler davon profitieren werden.

Aus der Not geboren durch ausfallenden Unterricht

Der Bedarf an Lehrkräften steigt, Krankheitsfälle und Corona sorgen für Ausfälle, der Markt für Lehrerinnen und Lehrern für berufsvorbereitende Schulen ist klein. Ersatzunterricht ist bei ausfallenden Stunden daher nicht immer möglich. Als Leiter der Christiane-Herzog-Schule muss Klaus Ulbrich priorisieren: Vorrang hat vor allem Pflichtunterricht, der auf Prüfungen vorbereiten soll.

Außerdem solle die Vertretung möglichst adäquat sein. Es gehe nicht darum, einfach nur irgendwen in die Klasse zu setzen, um für Ruhe zu sorgen, sagte Ulbrich, sondern es sollte schon ein Lehrkraft aus dem jeweiligen Fachgebiet sein.

"Ich kann eine Gartenbauingenieurin nicht durch eine Gemeinschaftskundelehrerin adäquat ersetzen."

Berufsvorbereitung hat Vorrang

Individuelle Förderungen müssten meist als erstes kürzer treten. Zum Beispiel ist es dann nicht möglich, kleinere Gruppen für eine bessere Betreuung anzubieten, oder eine zweite Lehrkraft in der Klasse mit einzusetzen.

Dazu müsse man bedenken, dass es sich um Kurse zur Berufsvorbereitung handle. Es wäre eigentlich nicht die Aufgabe einer Berufsschule, Kenntnisse einer neuen Grundsprache zu vermitteln, sagt Klaus Ulbrich. Gerade bei den momentanen ukrainischen Flüchtlingen seien die Kenntnisse in Deutsch oder auch in Englisch leider sehr schlecht. Regulär hätte die Klasse nur sieben Stunden Deutsch in der Woche. Das sei viel zu wenig, um die Sprachprüfung zu schaffen, sagt Swetlana Zingraf.

Swetlana Zingraf in ihrer Klasse SWR

"Ich weiß, was die Prüfung A2 den ukrainischen Schülern abverlangen wird. Die müssen mehr sprechen, die müssen mehr Textverständnis haben. Und das schaffe ich mit den mir zu Verfügung stehenden Deutschstunden nicht."

Einmalig an Heilbronner Schule

Auch wenn das Projekt wie ein Erfolg wirkt, gibt man hier auch zu bedenken, es sei kein Modellprojekt, das großflächig möglich wäre. Dafür sei schon das Angebot an Russischunterricht an viel zu wenigen Schulen möglich. In Heilbronn gebe es da genau eine Schule.

Fragt man die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), so freut man sich hier natürlich über das Engagement der Lehrerin. Aber es müsse auch deutlich sein, dass man dies nicht zur Regel machen könne - und auch nicht solle.

"Je besser kreative Lösungen gefunden werden, desto weniger kommt auch wieder die Landespolitik in Zugzwang, weil man dann in Stuttgart ganz gern denkt, ja, die kriegen das schon irgendwie hin."

Harald Schröder von der GEW hat Verständnis. Er sagt, wenn hinten und vorne Leute fehlten, dann müsse man schauen, dass die Schülerinnen und Schüler zumindest auf die Prüfungen gut vorbereitet werden. Solche Notlösungen wie an der Heilbronner Christiane-Herzog-Schule wären zwar begrüßenswert, aber es zeige eben auch, dass fehlende Lehrkräfte nur durch die Mehrarbeit anderer ausgeglichen werden könne. Hier sei die Landespolitik am Zug. Doch bis dahin seien vor allem kreative Lösungen und Engagement gefragt.