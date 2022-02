Russland-Ukraine-Konflikt: Kriegszustand ausgerufen

Russland hat die Ukraine angegriffen. Anna Hayduk und Anastasia Kosak leben beide in Heilbronn. In Gedanken sind sie Tag und Nacht bei ihren ukrainischen Verwandten.

Wie die Tagesschau meldete, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi am Donnerstagmorgen den Kriegszustand für sein Land ausgerufen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Militäroperation gegen das Nachbarland angeordnet.

Angst in Heilbronn: Wie geht es der Familie?

Anna Hayduk und Anastasia Kosak wäre es indes lieber, ihre Familien kämen nach Deutschland - aber kaum jemand dort will das Land verlassen, sagten sie im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn am Dienstag, noch vor dem Ausruf des Kriegszustands.

Jeden Morgen nach dem Aufwachen denkt Anna Hayduk als erstes an die Ukraine. Was gibt’s Neues? Wie hat sich die Situation entwickelt? Diese Fragen stellt sich die Wissenschaftlerin jeden Tag. Bevor die Professorin an der Hochschule Heilbronn ihre Arbeit beginnt, liest sie Nachrichten, um sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Geboren und aufgewachsen in der Westukraine

Hayduk lebt seit mehr als zehn Jahren in Heilbronn. Geboren und aufgewachsen ist sie aber in Lemberg in der Westukraine. Dort leben auch ihre Eltern. Gerne hätte die Professorin ihre Eltern in den letzten Tagen nach Deutschland geholt.

Anna Hayduk ist Professorin für "Business Development in Eastern Europe" an der Hochschule Heilbronn Anna Hayduk/Hochschule Heilbronn

Hayduk hatte ihren Eltern vorgeschlagen, sie erst einmal in Heilbronn zu besuchen. Doch die Eltern lehnten ab: "Meine Eltern haben gesagt: 'Wir bleiben, wo wir sind. Das ist unser Land.' Das war die Antwort meiner Eltern", sagt Hayduk.

Heilbronnerin sorgt sich um Verwandte mit Baby

Entschlossenheit, vor Ort zu bleiben, egal was passiert - diese Einstellung beobachtet auch Anastasia Kosak. Die 67-Jährige lebt in Heilbronn-Biberach und hat Verwandtschaft in Lemberg und Kiew. Besonders um eine Verwandte mit einem fünf Monate alten Baby sorgt sie sich sehr.

Kosak hätte sich gewünscht, dass wenigstens diese Frau nach Deutschland kommt. "Damit sie überleben kann. Damit sie nicht von Waffen getötet wird, die vielleicht auf sie zukommen", sagt Kosak am Telefon und klingt verzweifelt.

Aber die Verwandten hätten geantwortet: "Nein, wo sollen wir hin? Hier leben wir, warum sollen wir irgendwo in die Fremde gehen? Wir sind hier und wir bleiben hier."

"Die Leute schieben die Angst beiseite"

Laut Kosak bereiten vor allem Männer sich teilweise darauf vor, womöglich selbst kämpfen zu müssen. In den letzten Tagen erhält die Heilbronnerin nur noch verhaltene Antworten auf ihre Textnachrichten und Anrufe an die ukrainische Verwandtschaft.

"Die Leute wollen in Ruhe gelassen werden und ihren Alltag bewältigen. Sie schieben ihre Angst beiseite und wollen nicht groß darüber reden", sagt Kosak. Auch Anna Hayduk kennt in ihrem großen Bekanntenkreis in der Ukraine kaum jemanden, der das Land verlassen will. "Die Menschen bewahren erstaunliche Ruhe", sagt Anna Hayduk.

Angst vor den kommenden Tagen

Anastasia Kosak und Anna Hayduk - beide Frauen haben wenig Hoffnung, dass sich der Konflikt in den nächsten Tagen beruhigt.

"Ich befürchte, dass die Situation weiter eskaliert und weitere Teile der Ukraine angegriffen werden."

Der russische Präsident Wladimir Putin werde handeln wie 2014 bei der Annexion der Krim, glaubt Anastasia Kosak.

"Wenn man bleibt, liegt man zerstückelt in der Erde"

Sie sorgt sich darum, dass es für ihre Verwandten um Leben und Tod gehen könnte. "Wenn man bleibt, liegt man zerstückelt in der Erde - wie in Syrien oder Tschetschenien", sagt Kosak.

Falls es wirklich zu einer weiteren Eskalation kommt, rechnet auch Anna Hayduk mit vielen Opfern auf beiden Seiten. "Ich habe Angst vor dem Krieg. Ich wünsche meinem Land und Europa Frieden", so die Wissenschaftlerin.