Um Opfern der Überschwemmung in der Ukraine zu helfen, sammelt die Ilsfelder Kirchengemeinde St. Michael Spenden: Gummistiefel, Lebensmittel und mehr.

Nachdem der zerstörte Staudamm in der Südukraine für eine heftige Überschwemmung gesorgt hat, sammelt nun die Kirchengemeinde St. Michael in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) Spenden. Organisator Sascha Groß wird am Wochenende selbst den Transport begleiten. Seit der russischen Invasion wird er dann zum 29. Mal ins Grenzgebiet fahren.

Lebensmittel und Gummistiefel

Wasser und Essen seien knapp, hat Sascha Groß von seinen Kontakten erfahren. Das Wasser gehe nur langsam zurück und auch dann werde es morastig bleiben. Deshalb werden Konserven und Müsliriegel, Gummistiefel und vieles mehr wie Wasseraufbereitungstabletten gesammelt.

Die Freiwilligen werden die Güter dann an die slowakisch-ukrainische Grenze fahren. Die ukrainische Stadt Dubrynychi verteilt die Güter dann an die Hilfsbedürftigen in der Südukraine.

Spendensammlung in der Kirchengemeinde

Spenden können am Dienstag und Donnerstag zwischen 18 und 19:30 Uhr in die Ilsfelder Kirchengemeinde St. Michael gebracht werden. Besonders verpackt werden müssten die Waren nicht, erklärt Sascha Groß, da sie vor Ort nochmals neu sortiert werden.

Auf ihrer Facebook-Seite informiert die Kirchengemeinde über die aktuelle Hilfslieferung in die Ukraine: