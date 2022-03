Krieg in der Ukraine: Hilfsangebote aus Heilbronn-Franken

Der russische Angriff auf die Ukraine erschüttert auch hierzulande viele Menschen. Was man vor Ort tun kann, wenn man helfen möchte.

Geldspenden, Sachspenden oder die Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten. Die Möglichkeiten zu helfen, sind eine Woche nach den ersten Angriffen Russlands auf die Ukraine grenzenlos - und wichtig.

Wer spenden möchte, sollte sich über konkrete Annahmestellen vor Ort informieren. Die meisten Landratsämter stellen hierzu auf Ihren Webseiten Informationen bereit.

Erste Geflüchtete in Öhringen angekommen - Stadt organisiert geordnete Hilfeleistungen

"In Öhringen sind bereits Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Sie haben zunächst Zuflucht bei Familien und Freunden gefunden", heißt es von Oberbürgermeister Thilo Michler (parteios) über eine Presseinformation der Großen Kreisstadt Öhringen (Hohenlohekreis), die dem SWR Studio Heilbronn vorliegt.

Dass Öhringerinnen und Öhringer helfen wollen, zeige sich in all den Anrufen und Angeboten, die die Stadt in den letzten Tagen erreicht haben, heißt es in der Pressemeldung. Aber: "Hilfe macht nur Sinn, wenn sie wirklich dort ankommt wo sie gebraucht wird", heißt es weiter. Die notwendige Infrastruktur werde derzeit von lokalen Akteuren aufgebaut. Dabei sei es dem Oberbürgermeister wichtig, schnell und unbürokratisch helfen zu können.

Bis dahin können Sachspenden an das Landratsamt, Amt für Ordnung und Zuwanderung, gemeldet werden. Angebote zu Unterkunftsmöglichkeiten nehme Frank Stransky vom Ordnungsamt Öhringen unter der Telefonnumer 07941-68220 oder per Mail (Frank.Stransky@oehringen.de) entgegen.

Neckarsulm: Spendenaktion von ukrainischer Familie

In Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sammelt eine Familie mit ukrainischen Wurzeln Spenden. Der Familienvater ist Ukrainer, seine Mutter, Geschwister und Nichten seien alle noch mitten im Kriegsgeschehen, erzählt seine Frau Irina Bil.

Mit einer Spendensammlung will die Familie ihren Verwandten und allen anderen Ukrainerinnen und Ukrainern in Not helfen. Die Annahmestelle ist in der Lautenbacher Straße 51 in Neckarsulm-Amorbach.

"Wir können jetzt nicht rumsitzen und Nichts tun. Ändern können wir nichts an der Situation, aber helfen!"

Bei älteren Personen oder welchen, die die Spenden aus diversen Gründen nicht bringen könnten, fährt Irina Bil zur Abholung selbst vorbei. Unter der Nummer 0176 32177773 ist sie täglich bis 22 Uhr zu erreichen.

Die ganze Familie sei überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Deutschen. Am Dienstag ging die erste Lieferung mit Lebensmitteln auf die Reise in die Ukraine.

Heilbronn sucht Wohnungen für Geflüchtete

Die Stadt Heilbronn sucht aktuell Wohnungen für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Da vor allem mit Frauen, Kindern und älteren Menschen gerechnet wird, sollen die Geflüchteten möglichst in Wohnungen untergebracht werden, hieß es. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen könne, solle sich bitte bei der Stadt melden, so der Appell von Bürgermeisterin Agnes Christner.

Die Verwaltung stehe mit Wohlfahrtsverbänden und der ukrainischen Community in Verbindung, um Hilfsangebote bestmöglich zu bündeln.

Russische Familie hilft bei Stützpunkt in Satteldorf

In Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) hat ein Kreis aus Freunden und Kollegen - Ukrainer, Deutsche und Russen - einen Stützpunkt für humanitäre Hilfe eröffnet. Am Montagabend haben sie erste Spenden erhalten, die sie bald in die Ukraine bringen wollen.

Immer montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr können Menschen in der Industriestraße 8 in Satteldorf Sachspenden abgeben. Besonders gebraucht werden Nahrung und Medikamente.

"It’s all about the U" - Spendenaktion der Schwäbisch Haller Unicorns

Trotz der herrschenden Fassungslosigkeit wollen die Footballer der Haller Unicorns helfen und sammeln seit Montag bei den verschiedenen Mannschaften Spenden ein. Jetzt soll laut Unicorns Vorsitzendem Jürgen Gehrke auch die Öffentlichkeit miteinbezogen werden. Dafür nutzen die Unicorns ihr Motto "It’s all about the U", das in diesen Tagen ungewollt eine neue und größere Bedeutung bekommen hat.

Spenden können auf das Konto des Unicorns-Fördervereins überwiesen werden. Weitere Infos zur Aktion gibt es auf der Homepage der Unicorns.

Große Kreisstadt Crailsheim sucht Wohnraum und bietet Hilfe

Auch die Stadtverwaltung Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) bereitet sich darauf vor, in den kommenden Wochen eine bislang unbekannte Zahl an Geflüchteten aufzunehmen. Derzeit ist die Stadt auf der Suche nach kurzfristig verfügbarem Wohnraum und bittet dazu Haus- und Wohnungsbesitzer um Hilfe.

Zudem sollen die rund 200 in Crailsheim lebenden Ukrainer angeschrieben werden, heißt es in einer Mitteilung. Viele stehen mit Verwandten in ihrem Heimatland in Kontakt und versuchen diese womöglich nach Deutschland in Sicherheit zu bringen.

Die Stadtverwaltung bietet ihre Unterstützung an und möchte zudem notwendige Ansprechpartner vermitteln. Außerdem hat Crailsheim Kontakt zur polnischen Partnerstadt Bilgoraj aufgenommen und Unterstützung angeboten.

Auch in Künzelsau wird dazu aufgerufen , Wohnraum für Ukraine-Flüchtende anzubieten. In den letzten Tagen seien auch in Künzelsau erste Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen und haben bei Familienangehörigen oder Freunden Unterkunft gefunden, heißt es in einer Mitteilung.

Ukrainische Gemeinde Heilbronn sammelt Sachspenden - Lagerhalle gesucht

Auch die Ukrainische Gemeinde Heilbronn sammelt Sachspenden - "und Blutspenden werden dringend gebraucht", ergänzt Anastasia Kosak, die selbst ukrainische Wurzeln hat. Das Blut werde für Verwundete aus dem Krieg gebraucht. Außerdem werden Medizinische Produkte, Lebensmittel und Hygieneartikel benötigt, so Kosak.

Anastasie Kosak, Ukrainische Gemeinde Heilbronn SWR

Weiter suche die Ukrainische Gemeinde aktuell nach ein oder zwei Lagerhallen in oder um Heilbronn. "Von der Ukranischen Gemeinde haben wir uns so organisiert, dass 40-Tonner-Lkw bei Bedarf anfahren und die Hilfsgüter abholen", so Kosak.

Anastasia Kosak ist als Ansprechpartnerin unter 0176-738 927 18 oder per Mail an wokosber@aol.com zu erreichen.

Am vergangenen Wochenende hatte die Ukrainische Gemeinde eine Solidaritätsaktion in der Heilbronner Innenstadt ausgerufen.

Weitere Spendenmöglichkeiten

Auch die GLS Bank und andere Partner haben eine Online-Seite gestartet, auf der deutschlandweit Angebote für die Beherbergung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine registriert werden können.

Auch der Caritasverband Heilbronn-Hohenlohe und Caritasverband Main-Tauber bitten um Hilfen für Menschen in der Ukraine und Geflüchtete.