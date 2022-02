Ukraine-Krise macht Firmen in der Region Sorgen

per Mail teilen

Die Meldungen aus der Ukraine werden auch von Unternehmen aus der Region Heilbronn-Franken mit großer Sorge verfolgt, so Christof Geiger, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken. Traditionell seien die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Region und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sehr gut. Die Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 habe allerdings das Handelsvolumen deutlich gedrückt. Aktuell liegt Russland laut Geiger auf Rang 15 der wichtigsten deutschen Absatzmärkte, die Ukraine lediglich auf Rang 41, obwohl sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine in den letzten Jahren gut entwickelt hätten, so Geiger.