Ukraine-Krieg: Weinsberger Hotel will Geflüchtete aufnehmen

In der Region ist die Hilfsbereitschaft für ukrainische Kriegsflüchtende groß. In Weinsberg will etwa eine Hotelbesitzerin spontan mit mehreren Zimmern helfen.

Die Kriegsbilder aus der Ukraine lassen auch Elisa Wingerter nicht kalt. Die 33 Jahre alte Frau und ihre Familie betreiben seit 2014 in Weinsberg (Kreis Heilbronn) das Hotel Lorca. Das Hotel Lorca in Weinsberg will Geflüchtete aufnehmen Hotel Lorca "Für uns war ganz schnell klar, dass wir helfen wollen. Für mich ist das auch Nächstenliebe. Wenn ich in Not bin, dann möchte ich auch, dass mir geholfen wird." Weniger Gäste wegen Corona-Pandemie Wegen der Corona-Pandemie ist das Hotel nicht ausgebucht. Deshalb hat sich die Familie entschieden, sechs Zimmer für Familien auf der Flucht freizuhalten. Aktuell sind in Weinsberg aber noch keine Geflüchteten angekommen. "Wir haben uns bei der Stadt Heilbronn und in Weinsberg als Unterkunft registrieren lassen. Tatsächlich wissen wir noch gar nicht, ob und wann Flüchtlinge kommen. Wir sind aber auf alles vorbereitet." Elisa Wingerter ist selbst Mutter, die Ereignisse in der Ukraine berühren die 33-Jährige enorm. Verbindungen in die Ukraine hat die Weinsbergerin nicht. Da die Hotelzimmer über keine Küchenzeile verfügen, führt die Hotelbetreiberin jetzt Gespräche mit der Stadt, ob es die Möglichkeit einer Gemeinschaftsküche gibt. Angebote über soziales Netzwerk verbreitet Auch auf Facebook hat Elisa Wingerter ihre Pläne gepostet und viele Antworten aus der Bevölkerung bekommen. "Viele Weinsberger haben sich bei mir gemeldet und angeboten, Flüchtlingen zu helfen. Ich empfinde es so, dass man Menschen helfen muss, die unschuldig in einen Krieg reingezogen werden und ihr Land verlassen müssen." Wertheimer hat vier Geflüchtete aufgenommen Hotelier Harry Kutschan aus Wertheim (Main-Tauber-Kreis) hat ebenfalls die Initiative ergriffen, um Menschen aus der Ukraine unkompliziert zu helfen. Auch er hat Zimmer in seinem Hotel am Malerwinkel angeboten. Eine Großmutter mit Enkelin und ein Ehepaar waren bisher vier Nächte lang bei ihm im Hotel untergebracht. Mit "Händen und Füßen" habe er sich verständigen können. Das Schicksal geht Kutschan nahe, die Geflüchteten hätten Personen in der Ukraine zurücklassen müssen, die jetzt bedroht seien. "Die Geflüchteten waren einfach nur dankbar und zufrieden, dass ihnen hier so unkompliziert geholfen wird." Der Kontakt zu den Geflüchteten kam über eine Ukrainerin zustande, die in Wertheim lebt und vieles derzeit privat organisiert. Nach vier Nächten seien die Personen in den Ruhrpott zu Verwandten weitergereist, so Kutschan. Der Hotelbesitzer rechnet mit einer viel größeren Flüchtlingswelle als 2015. Jeder einzelne sei da gefragt, die Bürokratie dauere ihm zu lange. Nach seinen Informationen seien aktuell schon einige geflüchtete Ukrainer in Wertheim. Stadt Heilbronn bekommt Wohnungsangebote Auch bei der Stadt Heilbronn sind nach einem Aufruf fast 30 Wohnungsangebote für Flüchtlinge eingegangen. Die Stadt selbst hat bislang eine ukrainische Familie untergebracht. Wie viele Menschen aus der Ukraine inzwischen in der Region untergekommen sind, dazu gibt es keine offiziellen Zahlen. Nach Angaben der Stadt können Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem biometrischen Reisepass ohne Visum nach Deutschland einreisen und zunächst 90 Tage bleiben. Die Stadt Heilbronn prüfe aktuell, wo es städtische Unterkunftsmöglichkeiten gibt. Auch in Gemeinschaftsunterkünften für Asylberwerber habe man noch freie Kapazitäten.