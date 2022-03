Ukraine-Krieg erschwert Haller Hilfsprojekt in Togo

per Mail teilen

Der Verein MUT aus Schwäbisch Hall war gerade in Togo, um mit Einheimischen ein Küchengebäude aufzubauen, als der Ukraine-Krieg ausbrach. Auch dort hat der Krieg fatale Folgen.

Als die Gruppe des Vereins "Mitmachen und Teilen e.V." (MUT) aus Schwäbisch Hall am 17. Februar nach Togo aufbrach, ahnte keiner der Helfer, dass wenige Tage später ein Krieg in der Ukraine beginnen würde - und welche Probleme dieser europäische Krieg in Afrika verursachen würde.

Als die Helfer-Gruppe in Togo von Putins Angriff auf die Ukraine erfuhr, sei man sehr überrascht gewesen, erinnert sich Gerhard Stutz, der Vorsitzende des Haller Vereins MUT.

Auswirkungen des Kriegs waren in Togo schnell spürbar

"Es ging dann relativ schnell, dass man die ersten Auswirkungen gespürt hat", so Stutz im Gespräch mit dem SWR-Studio Heilbronn. Das Benzin wurde knapp, an manchen Tankstellen habe es gar kein Benzin mehr gegeben.

Ein Bekannter aus Togo berichtet Stutz inzwischen von stark steigenden Lebensmittel-Preisen. In Togo habe es letztes Jahr eine missglückte Ernte gegeben, erklärt Stutz, schon da wurden die Preise stark angezogen.

"Der Krieg wird sein übriges dazu beitragen, dass die Preise sich vermutlich mehr als verdoppeln."

Aufbauen anstatt zerstören

Die MUT-Gruppe reiste mit dem Ziel nach Togo, die Menschen in einem der kleinsten und ärmsten Länder Westafrikas zu unterstützen und gemeinsam mit ihnen etwas aufzubauen: ein Küchengebäude mit Photovoltaik-Anlage auf dem Dach.

An dem Küchengebäude in Tchébébé arbeiteten MUT-Helfer und einheimische Handwerker mitmachen und teilen e.V.

Bereits im letzten Jahr schickte MUT einen Container auf die Reise nach Tchébébe in Togo, der die Grundlage für den geplanten Küchenbau bildete.

Die Planungen für das Projekt wurden durch die Haller Gewerbeschule unterstützt: Eine Zimmererklasse bereitete eine Dachkonstruktion vor, Metall-Azubis entwickelten einen großen Herd, eine Schreiner- und Malerklasse stellte Schultafeln her. Dazu kam eine Photovoltaik-Anlage, die durch die Firma Lingscheidt in Sulzdorf vorbereitet wurde.

Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Küchengebäudes erzeugt Strom mitmachen und teilen e.V.

Vor Ort in Tchébébe schufteten die MUT-Helfer auf der Container-Baustelle dann zusammen mit einheimischen Handwerkern und Helfern bei Temperaturen bis zu 45 Grad. Der Container bekam eine Türe und ein Fenster, es wurde betoniert, das Dach wurde aufgerichtet und mit Blech gedeckt. Dann bekam das Dach eine Rinne und schließlich die Photovoltaik-Anlage.

Am Nachmittag des 1. März hieß es dann: "Seit zwei Minuten produzieren wir eigenen Strom!" Ana, eine junge Elektrikerin, schaut nun regelmäßig nach der Anlage, die von Sulzdorf aus gesteuert wird - die Technik macht es möglich.

In Togo werden nach wie vor Spenden benötigt

Aktuell werden dank des neuen Küchengebäudes bis zu 130 bedürftige Personen zwei bis drei Mal in der Woche mit einer warmen Mahlzeit versorgt, darunter blinde Menschen oder arme Familien.

"Natürlich wollen wir unsere Leute in Togo weiterhin so unterstützen, dass sie diese Mahlzeiten zubereiten können", so Stutz im SWR-Gespräch. Für das Essen stelle der Verein monatlich rund 1.000 Euro für dieses Projekt zur Verfügung - doch jetzt heißt es von den Menschen vor Ort: "Es reicht nicht", wegen der steigenden Lebensmittelpreise. Der Verein würde die finanzielle Hilfe gern aufstocken, dafür ist MUT nach wie vor auf Spenden angewiesen. Die meisten Menschen richten den Blick derzeit allerdings natürlich Richtung Ukraine und nicht nach Afrika.

Der Verein MUT sowie die Menschen vor Ort in Tchébébe freuen sich daher sehr über Spenden auf das Spendenkonto des Haller Vereins.