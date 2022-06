In Heilbronn-Franken ist die Mehrzahl der Geflüchteten aus der Ukraine bisher in privaten Unterkünften oder bei Kommunen untergebracht.

Das berichten Stadt- und Landkreise auf SWR-Anfrage. Nach wie vor bestehe keine Planungssicherheit, mit wie vielen Menschen aus der Ukraine in den nächsten Wochen und Monaten gerechnet werden muss, schreibt zum Beispiel der Main-Tauber-Kreis. Noch immer seien die Folgen des Krieges von Russland in der Ukraine nicht einschätzbar. Der Sprecher rechnet damit, dass in den kommenden Wochen Geflüchtete aus anderen Bundesländern nach Baden-Württemberg weitergeschickt werden könnten. Grund sei das neue bundesweite Verteilsystem FREE. Nach Aussagen des Landes Baden-Württemberg habe das Land weniger Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, als es nach dem Verteilschlüssel müsste.

Main-Tauber-Kreis: Asylbewerberzahlen steigen langsam, aber stetig

Die Zahl der Asylbewerber steige seit Mitte des vergangenen Jahres, heißt es im Schreiben des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis, daher "gehen die Planungen für neue Unterkünfte für beide Personengruppen mit großem Engagement weiter."

Dem Landratsamt seien derzeit rund 1.300 so genannte Flächenfälle bekannt, Geflüchtete aus der Ukraine also, die vor Ankunft im Main-Tauber-Kreis nicht in einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes registriert waren. Der Großteil der Geflüchteten sei ohne formelle Zuweisung im Landkreis und lebe in selbst angemietetem Wohnraum, oft mit Unterstützung vor Ort. Nur rund 100 Menschen seien durch das Land zugewiesen worden, so der Sprecher. Sie seien vorläufig in Gemeinschaftsunterkünften über den Kreis verteilt untergebracht. Es seien noch Plätze frei.

Wenige Geflüchtete leben in Gemeinschaftsunterkünften

Im Kreis Schwäbisch Hall sind bisher über 1.800 Geflüchtete erfasst worden, nur gut 100 davon leben in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises. Seit Mitte Mai sind keine neuen Geflüchteten verzeichnet worden. Im Landkreis Heilbronn sind über 2.800 Geflüchtete privat oder bei Kommunen untergebracht, knapp 3.400 sind gemeldet. In der Stadt Heilbronn steigt die Zahl weiter, "aber derzeit recht langsam".

Die Zuweisungen über das Land sind überall gering, die Kreise bereiten sich aber auf weitere Ankünfte vor.