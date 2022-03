Verlegung von Ukraine-Geflüchteten nach Heilbronn-Franken erwartet

per Mail teilen

Die Kreisverwaltungen in Heilbronn-Franken rechnen damit, dass demnächst die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in die Region verlegt werden. Die Vorbereitungen laufen.

Vom Landkreis Heilbronn heißt es, man sei vom Regierungspräsidium informiert worden: Direkte Verlegungen von in der Erstaufnahme ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine in die Stadt- und Landkreise seien erforderlich, da sich die Lage in den Erstaufnahmeeinrichtungen zuspitze.

Noch keine genauen Informationen

Derzeit (Stand Mittwochmittag) fehlen dem Landratsamt Heilbronn aber Einzelheiten - zum Beispiel Informationen darüber, wie viele Geflüchtete der Kreis zugeteilt bekomme oder wann die ersten ankommen. Ähnlich äußerte sich die Stadt Heilbronn. Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis erwartet eine Zuweisung in den nächsten Tagen, heißt es. Auch vom Landratsamt Hohenlohekreis heißt es, man erwarte jederzeit zugeteilte Geflüchtete, wisse aber noch nichts Genaues.

Vorbereitungen für die Aufnahme der Geflüchteten laufen

Die Vorbereitungen für die Aufnahme der Geflüchteten laufen aber überall. Unter anderem suchen Kreise und Kommunen weiter Wohnraum und haben erneut entsprechende Aufrufe gestartet. Die Hilfsbereitschaft sei sehr groß, wird von den Verwaltungen immer wieder betont.

Weitere Wohn-Kapazitäten erforderlich - Geflüchtete bisher meist privat untergebracht

Der Main-Tauber-Kreis arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck daran, kurzfristig weitere Wohnheimkapazitäten zu schaffen. "Wir verfügen aktuell über wenige freie Kapazitäten in unseren Gemeinschaftsunterkünften und wären daher kurzfristig in der Lage, allerdings nur in sehr begrenztem Umfang, über die Zuweisungen von Personen aus anderen Staaten hinaus auch geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen", heißt es aus dem Landratsamt.

Die meisten in Heilbronn-Franken angekommenen Geflüchteten aus der Ukraine seien bisher privat untergebracht - zum Beispiel bei Verwandten oder Bekannten, heißt es von Kommunen und Landratsämtern. Ein Überblick über die genaue Anzahl fehle deshalb.

Noch keine Geflüchteten in ehemaliger Corona-Isolierstation

Im Hohenlohekreis wurde vor gut einer Woche die Corona-Isolierstation in Künzelsau zu einer Unterkunft für Geflüchtete umfunktioniert. Bisher sind dort laut Landratsamt noch keine Menschen untergebracht.

Ehemalige Corona-Isolierstation im ehemaligen Krankenhaus Künzelsau (Hohenlohekreis) wird Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge SWR

Im ehemaligen Krankenhausgebäude können bis zu 88 Ukrainerinnen und Ukrainer unterkommen, hieß es Anfang vergangener Woche. Zeitnah sollte die Kapazität auf 100 Plätze erhöht werden.

Kritik an formeller Registrierung

Der baden-württembergische Städtetag hat "bestehende Unsicherheiten bei der formellen Registrierung der Geflüchteten" bemängelt. Es solle die Möglichkeit einer schnellen und unkomplizierten Erfassung geben, hieß es. Auch Landratsämter, wie zum Beispiel das im Hohenlohekreis, schließen sich dieser Meinung an. Vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis hieß es, man "begrüße die Ankündigung von Bund und Land, das Verfahren vereinheitlichen und weiter vereinfachen zu wollen."