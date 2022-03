Mehrere Ukraine-Geflüchtete in Weinsberger Hotel untergekommen

Im Weinsberger Hotel Lorca haben Menschen, die vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind, eine Zuflucht gefunden. Auch Kinder sind mit dabei.

15 Menschen werden nun von der Familie Wingerter hier untergebracht. Noch am Abend und in der Nacht zum Dienstag waren die Ukraine-Geflüchteten in Weinsberg (Kreis Heilbronn) angekommen. Zwölf Erwachsene und drei Kinder werden hier nun versorgt, darunter ein alleinstehender Vater mit einem Säugling. Die Mutter war erst im Januar gestorben.

Externer Raum mit Küche für Geflüchtete organisiert

Es herrscht emsige Betriebsamkeit in dem Weinsberger Hotel. Derzeit müsse viel dafür organisiert werden, so die Betreiber. So wurde beispielsweise ein externer Raum mit Küche organisiert, in dem die Geflüchteten jetzt kochen können.

Dass die 15 Geflüchteten in dem Weinsberger Hotel untergebracht werden, hat Waldemar Illg initiiert. Er ist Vorstand einer Freikirche in Heilbronn. Vor 15 Jahren, so erzählt er dem SWR, machte er eine Freizeit in Odessa und lernte dort damals eine Frau kennen. Sie habe ihn nun angerufen und gefragt, ob sie kommen könnten.

Die Menschen mussten vor dem Krieg in der Ukraine fliehen - sie kamen in Weinsberg unter SWR Simon Bendel

Weniger Zimmer wegen Corona-Pandemie belegt

Da das Hotel wegen der Corona-Pandemie nicht ausgebucht ist, hatte sich die Familie Wingerter schon zuvor dafür entschieden, mehrere Zimmer für Familien auf der Flucht freizuhalten. "Für uns war ganz schnell klar, dass wir helfen wollen", sagte Betreiberin Elisa Wingerter dem SWR zuvor.