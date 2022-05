In Heilbronn starten am Montag die Baden-Württembergischen Übersetzertage. In einer Reihe von Vorträgen soll bis Sonntag die Arbeit der Übersetzer von ausländischer Literatur gewürdigt werden. Dem Heilbronner Autoren und Übersetzer Rainer Moritz geht es in seinem Vortrag zum Auftakt auch um Wertschätzung der Arbeit.