Die Polizei sucht Zeugen zu einem brutalen Raubüberfall auf einen 92 Jahre alten Mann in der Nacht zu Dienstag in Weinsberg (Kreis Heilbronn). Mindestens zwei Täter waren über ein aufgebrochenes Kellerfenster in das Haus des 92-Jährigen in der Ellhofener Straße in Weinsberg eingedrungen. Sie fesselten den Mann in seinem Schlafzimmer, bedrohten und schlugen ihn und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen im Haus, so die Polizei. Gestohlen wurden Bargeld und zwei schnurlose Telefone. Das Opfer wurde am nächsten Morgen von einer Pflegekraft aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Ellhofener Straße.