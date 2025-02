Am Mittwochabend hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Sulzfeld überfallen. Es ist bereits der siebte Überfall im Umkreis. Die Polizei prüft, ob ein Serientäter am Werk ist.

Schon wieder ein Überfall, schon wieder eine Tankstelle: Dieses Mal hat ein Unbekannter die Tankstelle in Sulzfeld (Kreis Karlsruhe) überfallen. Die Polizei suchte anschließend vergeblich nach dem Täter. Im Einsatz war auch ein Hubschrauber. Möglicherweise hängt der aktuelle Überfall mit anderen ähnlichen Taten zusammen. Das prüft derzeit die Polizei. Überfall auf Tankstelle in Sulzfeld: Fielen Schüsse? Anwohner berichten von Schüssen, die am Mittwochabend gefallen sein sollen. Doch das hat die Polizei am Morgen danach nicht bestätigt. Es sei niemand verletzt worden, heißt es. Laut Polizei war die Angestellte gegen 19:30 Uhr nach draußen gegangen, um zu rauchen. Dort bemerkte sie einen maskierten Mann mit einer Schusswaffe, der die Tankstelle beobachtete. Die Frau sei daraufhin geflüchtet, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe dem SWR. Der Mann betrat dann den Verkaufsraum und machte sich an der Kasse zu schaffen. Öffnen konnte er sie aber nicht. Er flüchtete zu Fuß - ohne Beute, so der Sprecher weiter. Die Polizei suchte anschließend mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Doch bislang gebe es keine Spur von ihm. Den Angaben zufolge war der Mann schwarz gekleidet, etwa 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank und etwa 1,85 Meter groß. Serie von Überfällen im Kreis Heilbronn: Vier Tankstellen ausgeraubt Sulzfeld ist gerade mal vier Kilometer von der Kreisgrenze Heilbronn entfernt. Dort gab es in den vergangenen Wochen bereits mehrere Überfälle: Insgesamt wurden vier Tankstellen überfallen - in Kirchardt, Bad Rappenau, Nordheim und Leingarten. Hinzu kommen zwei Überfälle auf einen Getränkemarkt in Güglingen und eine Apotheke in Nordheim (alle Kreis Heilbronn). Kirchardt Sechster Fall in wenigen Wochen Schon wieder ein Überfall: Tankstelle in Kirchardt ausgeraubt Am Sonntagabend ist erneut eine Tankstelle überfallen worden. Dieses Mal in Kirchardt. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Täter. Bisher allerdings erfolglos. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Es könnte sich immer um denselben Täter handeln, mutmaßt die Polizei. Die Vorgehensweise ist immer ähnlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher nach dem Überfall in Kirchardt. Die Ermittlungen dazu laufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.