In Neckarsulm hat am Montagabend ein Unbekannter die Tankstelle an der B27 überfallen. Trotz Hubschraubereinsatz konnte der Täter mit einer Beute von mehreren hundert Euro fliehen.

Schwarz gekleidet, ein Motorradhelm auf dem Kopf, korpulent - so wird der bislang unbekannte Täter beschrieben, der am späten Montagabend in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) eine Tankstelle überfallen hat. Er forderte in englischer Sprache von der Mitarbeiterin Bargeld und flüchtete anschließend. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers brachte bei der sofort eingeleiteten Suche nach dem Mann keinen Erfolg. Tankstellenraub in Neckarsulm: Täter erbeutet bei Überfall Bargeld Nach Angaben einer Polizeisprecherin betrat der Täter gegen 22:30 Uhr die Verkaufsräume der Tankstelle in der Neuenstädter Straße. Auffällig: Der Mann war zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet, trug einen schwarzen Motorradhelm sowie eine Sonnenbrille. Er soll recht korpulent gewesen sein. Laut Beschreibung der Mitarbeiterin war der Unbekannte etwa 1,70 Meter groß, 100 Kilogramm schwer und soll Bauchansatz gehabt haben. Der Mann forderte von ihr das Bargeld aus der Kasse. Zwar war keine Waffe sichtbar, dennoch ging die Angestellte von einer Gefährdung aus und kam der Aufforderung nach, so die Polizei. Seine Beute: Ein Bargeldbetrag im dreistelligen Bereich. Die Polizei reagierte umgehend und leitete eine großangelegte Fahndung ein, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Suche nach dem Täter verlief jedoch bislang erfolglos. Sie bittet um Zeugenhinweise. Unser Hubschrauber fliegt derzeit nach einem Raub über das Wohngebiet in Heilbronn/Neckarsulm. +++ Update +++ Fahndung beendet, Hubschrauber wieder auf dem Heimflug.Posted by Polizei Heilbronn on Monday, June 2, 2025