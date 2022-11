per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einem Täter, der am Dienstag in Heilbronn eine Tankstelle ausgeraubt hat. Es ist bereits der zweite Überfall innerhalb weniger Monate.

Die Tankstelle an der Heilbronner Allee ist bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr überfallen worden. Laut Polizei hatte ein bisher unbekannter Täter gegen 13:45 Uhr einen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Geld aus der geöffneten Kasse genommen. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß in Richtung der Veranstaltungshalle Harmonie.

Der Mann konnte bisher nicht gefasst werden, die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Der Täter ist laut Polizei rund 1,80 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt.