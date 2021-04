Nach einem Überfall in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) am frühen Montagabend wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen Haftbefehl gegen drei Männer erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Männer im Alter von 34, 36 und 39 Jahren sollen einen Mann geschlagen und eine größere Geldsumme gefordert haben. Das 40-jährige Opfer wollte eigentlich in Crailsheim bei einem der drei Männer ein E-Bike kaufen. Beim vermeintlichen Besichtigungstermin wurde er dann in einem Keller von drei Personen mit Faustschlägen angegriffen. Die Angreifer forderten eine größere Geldsumme, die er nicht zahlen konnte. Anschließend fuhren zwei der Angreifer mit dem Mann zu einem Verwandten. Als auch dieser die Zahlung nicht leisten konnte, setzten sie dem Geschädigten eine Frist von zwei Tagen und ließen ihn laufen. Er verständigte die Polizei, die am Tatort in Crailsheim die drei Männer festnehmen konnte. Diese wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt und getrennt von einander jeweils in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.