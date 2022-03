per Mail teilen

In Heilbronn sind im vergangenen Jahr rund 1.300 geringfügig entlohnte Arbeitsverhältnisse verloren gegangen. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (BAU) mit und beruft sich auf neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. In unsicheren Zeiten würden Firmen zuerst bei den 450-Euro-Kräften kürzen, so die Gewerkschaft. Sie fordert auch für Minijobs eine Sozialversicherungspflicht.