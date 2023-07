Am Wochenende findet wieder der U17 Bundesliga Cup statt. Acht hochkarätige Vereine treten gegeneinander an - bei freiem Eintritt in der ERBE Arena in Heilbronn-Böckingen.

Am Samstag und Sonntag tummeln sich wieder die potentiellen Fußball-Stars von Morgen in Heilbronn beim diesjährigen U17 Signal Iduna Bundesliga Cup. Laut Veranstalter ist es eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere der Bundesliga-Jugend - vor allem für die Trainer. Bei kostenlosem Eintritt gibt es am Samstag ab 13 Uhr dann Jugendfußball auf Bundesliga-Niveau in der ERBE Arena in Heilbronn-Böckingen. Erwartet werden rund 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Vom Bundesliga Cup zu den Weltstars

Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Niklas Sühle - sie alle und noch einige mehr standen schon beim U17 Bundesliga Cup auf dem Rasen. Jährlich wird der abwechselnd im Raum Heilbronn und Hohenlohe von verschiedenen Vereinen ausgetragen. Trägerverein ist der U17 Bundesliga Cup e.V., austragender Verein in diesem Jahr der VfR Heilbronn, Gastgeber der FC Union Heilbronn. Der Eintritt ist immer kostenfrei. "Es soll niemand, der den Groschen für den Eintritt nicht hat, draußen stehen, wenn [...] hochkarätiger Fußball in Heilbronn oder Hohenlohe gespielt wird", erklärt Jürgen Birkert, Vorsitzender des U17 Bundesliga Cup e.V.

Für die Vereine, vor allem für die Trainer, habe der Cup einen besonderen Stellenwert, so Birkert. Schon früh in der Vorbereitungsphase könne man sich hier einen Überblick über die Qualität der anderen Bundesligen verschaffen. Denn die U17 Bundesliga ist in drei Regionen unterteilt - Nord-Nord-Ost, Süd-Süd-West und West. So könnten die Trainer und Spieler die anderen Mannschaften einschätzen und auch die eigene Leistung einordnen.

Acht Teams aus ganz Deutschland

Im letzten Jahr wurde der VfB Stuttgart U17 Bundesliga Cup-Sieger. Das Finale in diesem Jahr ist auf Sonntag 16:15 Uhr angesetzt. Dann entscheidet sich, wer der acht teilnehmenden Vereine den Wanderpokal mit nach Hause nehmen darf. Antreten werden in diesem Jahr Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, der Hamburger SV, die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg und natürlich Titelverteidiger Stuttgart.

Beim U17 Signal Iduna Bundesliga Cup 2022 in Heilbronn konnte sich der VfB Stuttgart den Wanderpokal sichern. U17 Bundesliga Cup e.V.

Beschwerden über Frankenstadion

2023 findet das Turnier in der ERBE Arena in Heilbronn-Böckingen statt, da im Frankenstadion in Heilbronn der Rasen erneuert wird. Im vergangenen Jahr hatten sich einige Vereine wohl über den schlechten Rasen im Frankenstadion beschwert. Auch deshalb sei man in diesem Jahr ausgewichen, so Birkert.