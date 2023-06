Am Sonntag: Turngau-Special im Heilbronner Theater

per Mail teilen

Nach drei Jahren Corona-Pause darf wieder geturnt und getanzt werden - bei der 18. "Soirée der Bewegung" des Turngaus Heilbronn. Motto der diesjährigen Show: "Helden der Kindheit".

Viel Vorbereitung, viel Herzblut und viel Schweiß stecken in den Proben für die 18. "Soirée der Bewegung", einer Veranstaltung des Heilbronner Turngaus und des staatlichen Schulamts Heilbronn. Am Sonntag werden dann insgesamt 15 Vereine und Gruppen ihre "Helden der Kindheit" präsentieren, denn so lautet das Motto des Abends. Als Kulisse dient das Heilbronner Theater.

Schlumpfblau auf die Theaterbühne

Selbst der Vizepräsident des Turngaus Heilbronn, Kim Schäfer, schlüpft schon seit Wochen in sein blaues Kostüm. Denn er und seine Mitstreiter vom SC Ilsfeld (Kreis Heilbronn) haben sich für ihre Helden, die Schlümpfe, entschieden.

Während man sonst für ernsthafte und präzise Vorführungen übt, stehe dieses Mal der Spaßfaktor im Vordergrund, erzählt Schäfer.

Von Rope Skipping bis zu rhythmischer Sportgymnastik

Mit dabei sind aber noch weitere 14 Sport- und Schulgruppen, die ihr Können unter Beweis stellen werden. Präsentiert werden Tänze, Rope Skipping (Seilspringen), Akrobatik oder auch rhythmische Sportgymnastik.

Besonders sei, dass die Gruppen die Möglichkeit hätten, sich einem breiten Publikum zu präsentieren und das mit der professionellen Ausstattung des Theaters, so Bettina Kollmus. Sie ist Mitglied im Turngau-Kreativteam, das die Veranstaltung vorbereitet hat.

Jury wählte Gruppen aus

Bereits im Frühjahr hatte eine Jury die Gruppen für die Soirée ausgewählt. Kriterien waren unter anderem Ausstrahlung, Synchronität, Schwierigkeitsgrad, Musikalität und der Bezug zum Thema - und hier spielte nicht nur das Outfit eine maßgebliche Rolle, heißt es.