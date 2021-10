"Turnbeutelbande": Michelfeld testet die Fitness der Kinder

In der Gemeinde Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) steht bei der Initiative "Turnbeutelbande - Motorik-Test für Kinder" wieder die Fitness von Kindern im Mittelpunkt.

Wie fit sind die Kinder, welche Defizite und Stärken haben sie und was muss in Schulen und Kindergärten in Baden-Württemberg gezielter geübt werden? Besonders im Fokus in diesem Jahr: welche Auswirkungen hat die Corona-Zeit auf die Jüngsten? Diese Fragen versucht unter anderem die Kinderturnstiftung Baden-Württemberg zu beantworten.

Kinder beim Fitness-Test in Michelbach SWR

Zum elften Mal testet sie unter anderem in Michelfeld mit verschiedenen Übungen motorische Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit der Jüngsten vor Ort. Dafür sind seit Dienstag in der Turnhalle der Grundschule eine Reihe an Stationen aufgebaut: Rumpfbeugen, hin- und herspringen, rennen und balancieren stehen unter anderem auf dem Programm.

Alltag wird immer bewegungsärmer

Unterstützt wird die Kinderturnstiftung von Mitarbeitern des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Wir stellen insgesamt fest, dass die Menschen im Ganzen immer träger werden, sagt Professor Klaus Bös. Er sammelt seit 40 Jahren Daten zur Fitness über die Lebensspanne. Der Alltag sei wesentlich bewegungsärmer, als er früher war - auch für Erwachsene, sagt Bös. Da Bewegung aber einen großen Einfluss auf die Gesundheit habe, müsse hier schon früh bei Kindern angesetzt werden.

In Schulen und Kindergärten geht es um Motorik, Ausdauer und Kraft SWR

Defizite ausgleichen durch gezielte Angebote

Deshalb werden in Pilotkommunen wie Michelfeld jedes Jahr Kinder getestet. Die Daten fließen anonymisiert in den so genannten Fitnessbarometer 2022 ein, der zeigt, wie fit Baden-Württembergs Kinder sind. Das soll gezielt helfen, Defizite durch Übungen im Schul- und Kindergartenalltag zu kompensieren. So wurde bei Motorik-Defiziten der Hände in Michelfelds Kindergärten beispielsweise schon eine härtere Knete angeschafft. Hatten Kinder Probleme beim Balancieren, wurde ein Schwebebalken in den Turnraum gestellt.

Insgesamt werden in den kommenden Tagen in Michelfeld 150 Kinder an den Grundschulen und etwa 80 Kindergartenkinder getestet. Unterstützt werden die Forscher von Helfern aus den Sportvereinen. Die Auswertung der Ergebnisse wird allerdings dauern, heißt es.