Die Technische Uni München mit einem Standort in Heilbronn ist erstmals auf 48.000 Studierende gewachsen, dabei kommen 38 Prozent aus dem Ausland. Rund 14.000 Studenten haben sich jetzt neu eingeschrieben, die Hälfte davon sind Erstsemester, die am kommenden Montag in ihr Studium starten.