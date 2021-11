TSV startet im neuen "KÜNfit" mit Kursen

Im "KÜNfit", dem neuen Sportzentrum des Turn- und Sportvereins (TSV) Künzelsau (Hohenlohekreis), starten am Montag die ersten Kurse und die Anamnesegespräche für die ersten Trainingspläne der Mitglieder. Interessierte können zunächst in Pilates, Zumba oder Crosstraining reinschnuppern. Beim Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende begrüßte der TSV rund 2.500 Besucher, die sich das "KÜNfit" ansahen. Der Vorsitzende des TSV Künzelsau, Erwin Bergmann sagte dem SWR am Montag, dass die Resonanz der Besucher nur positiv gewesen sei.