Gestrandet über die Feiertage: Geschenke für Truckerinnen und Trucker

Viele Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer müssen wegen des Fahrverbots Weihnachten auf einem Rastplatz verbringen. Einige Service-Clubs organisieren eine Geschenkeaktion.

Normalerweise müssten die Lkw nur zu den beiden Weihnachtsfeiertagen stillstehen - da diesmal Heiligabend jedoch auf einen Sonntag fällt, sind einige Fahrerinnen und Fahrer gleich drei Tage lang an Raststätten, Autohöfen oder einfachen Parkplätzen gestrandet. 20 Rotary Clubs aus Nordwürttemberg organisieren deswegen eine Geschenkeaktion.

Aktion fand 2022 zum ersten Mal statt

Im vorherigen Jahr fand die Aktion zum ersten Mal statt, damals nur auf der Raststätte Wunnenstein (Kreis Heilbronn). Diesmal haben sich 20 weitere Rotary Clubs ebenfalls dazu bereit erklärt, berichtet Michael Mühlschlegel, der die erste Aktion initiiert hat und Mitglied des Rotary Clubs Abstatt-Lauffen (Kreis Heilbronn) ist.

Die Idee kam ihm beim Anblick der überfüllten Rastplätze. Im Sommer habe das ja noch eine gewisse Trucker-Romantik, aber zu Weihnachten sei das dann doch etwas anderes. Deutsche Speditionen würden in der Regel die Fahrten so planen, dass die Fahrerinnen und Fahrer zu Heiligabend zu Hause sind. Anders sieht es aber aus, wenn sie von weit her kommen. Dann müssen sie die Tage wegen des Sonn- und Feiertagsfahrverbots fernab der Familie auf dem Rasthof verbringen.

2022 fand die Aktion erstmals statt, damals nur auf der Raststätte Wunnenstein. 2023 sind es bereits deutlich mehr Rasthöfe. Michael Mühlschlegel

Beim ersten Mal noch 60 Geschenketüten...

Bei der ersten Aktion 2022 war noch unklar, wie viele Geschenktüten gepackt werden müssen. Auf gut Glück wurden es 60 Stück mit Obst, Gebäck, Getränken und auch Fertigessen, da viele der Fahrerinnen und Fahrer einen entsprechenden Kocher mit dabei haben. Die Anzahl hatte genau gepasst, sagt Mühlschlegel. Die meisten Lkw kamen aus Litauen, die Fahrerinnen und Fahrer wiederum aus der Ukraine. Die Verständigung war zwar teils etwas schwierig, aber alle hätten die Geste verstanden und sich gefreut.

... jetzt über 1.000

In diesem Jahr wird die Aktion deutlich ausgeweitet, auf Rasthöfen quer verteilt in Nordwürttemberg. Über 1.000 Taschen sind diesmal gepackt, die Taschen selber sind von einem Künstler des Clubs gestaltet. Auch das Ziel für 2024 steht schon: Dann sollen nach Möglichkeit deutschlandweit Rotary Clubs mitmachen und in der gesamten Bundesrepublik Geschenketaschen verteilen.

