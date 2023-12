Skiausrüstung wird weiter gut nachgefragt, heißt es bei Intersport in Heilbronn. Auswirkungen des Klimawandels seien aber bereits spürbar, Kunden kaufen anders.

In vielen Skigebieten, vor allem in Österreich, sind die Skipasspreise weiter in die Höhe gestiegen. Ein Tagesskipass in Ischgl in Österreich kostet in der kommenden Hochsaison 67 Euro. In der vergangenen Saison lag der Preis noch bei 59,50 Euro. Die Skigebiete werden voraussichtlich trotzdem wieder voll, denn beim Sportfachhändler Intersport Grabert in Heilbronn ist die Nachfrage nach Skiausrüstung nach wie vor hoch.

Kaufverhalten hat sich verändert

Die Nachfrage ist im Vergleich zum Vorjahr nicht gesunken, sagt Volker Häberlen, stellvertretender Filialleiter bei Intersport Grabert in Heilbronn. Die Hauptverkaufszeit startet bei Intersport Grabert allerdings erst im Januar und geht bis März, denn die meisten Kundinnen und Kunden warten auf den Winterschlussverkauf, so Häberlen weiter. Derzeit würden eher die "Spontankäufer" kommen, die bereits jetzt Skifahren gehen. Auch hier gebe es keinen bemerkbaren Rückgang.

Früher hätten Wintersportler vor der Saison eingekauft, heute werde alles viel spontaner, erklärt Frank Geisler, Vorstandsmitglied bei Intersport Deutschland. Darauf müsse sich der Handel einstellen.

Man wartet tatsächlich, wann kann ich Skifahren und nimmt die Produkte sehr kurzfristig.

Wintersport wird vielfältiger

Ein weiterer Trend beim Wintersport ist laut Geisler mehr Vielfalt. Neben Ski und Snowboard werden mittlerweile mehr Artikel für liftunabhängige Sportarten nachgefragt, wie Schneewandern oder Skilanglauf, sagt Geisler.

Trotz der Veränderungen und gestiegenen Skipasspreise geht Häberlen jedoch auch in diesem Winter von vollen Pisten aus:

Da hat man sich ja früher schon gewundert, das war früher schon nicht billig und es war immer voll in den Skigebieten, gerade in den Ferien. Jetzt ist es zwar klar ein bisschen teurer geworden, aber die Leute gehen nach wie vor Skifahren.

Auch Skiausrüstung ist teurer geworden

Hochwertige Skischuhe können mehrere Hundert Euro kosten. SWR

Die Preise der Ski und Skischuhe sind aufgrund höherer Materialkosten auch angestiegen, sagt Häberlen. Es scheint, als sei Skifahren ein Luxus, auf den viele trotz gestiegener Kosten nicht verzichten möchten. Intersport Grabert ist auch im Bereich Skiverleih tätig, der allerdings auch jedes Jahr beliebter werde.