Kriminelle haben eine Seniorin mit einer schlimmen Nachricht um viel Geld gebracht. Schockanrufer sind immer wieder erfolgreich, trotz häufiger Warnungen der Polizei.

Unbekannte Kriminelle waren in Heilbronn-Böckingen mit einem sogenannten Schockanruf erfolgreich. Eine Seniorin übergab am Donnerstag rund 39.000 Euro. Die Polizei warnt regelmäßig vor den betrügerischen Anrufen, trotzdem sind die Täter immer wieder erfolgreich.

Forderung war noch viel höher

Die Masche ist immer ähnlich: Sie geben sich als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Bei einer 80-jährigen Frau in Heilbronn-Böckingen riefen sie am Donnerstag an und erzählten ihr eine schockierende Geschichte. Angeblich habe ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei deshalb nun in Haft. Nur durch die Zahlung von 120.000 Euro könne sie aus der Haft entlassen werden, so die angeblichen Polizeibeamten. Die Angerufene ging auf die Forderungen ein und übergab 39.000 Euro an einen Unbekannten.

Die Polizei warnt regelmäßig vor solchen Schockanrufen, trotzdem sind sie vor allem bei älteren Menschen immer wieder erfolgreich. Immer wieder behalten die vermeintlichen Opfer jedoch auch einen Kühlen Kopf, dann kann die Polizei zuschlagen und immer wieder auch Erfolge gegen die Verbrecherbanden verbuchen.