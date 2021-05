In Heilbronn startet am Donnerstag der Trollinger Marathon, allerdings wegen der Corona-Pandemie in virtueller Form. Angemeldet haben sich 1070 Teilnehmer, sie können bis Sonntag dezentral laufen und werden dabei virtuell von einer App begleitet. Die Läufer beim sogenannten Trolli werden diesmal einzeln oder in kleinen Gruppen an den Start gehen. Gelaufen wird dann auf einer selbst ausgewählten Strecke. Durch eine spezielle App wird dabei die zurückgelegte Distanz gemessen. So kann man den Lauf coronakonform abschließen, dabei aber auch nicht mogeln. Denn wenn der Lauf in der App erst einmal gestartet ist, müssen die Läufer die angemeldete Distanz auch am selben Tag zurücklegen. Angeboten werden vier Disziplinen, neu ist in diesem Jahr ein zehn Kilometerlauf.