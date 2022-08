per Mail teilen

An diesem Wochenende starten die Läufe des Trollinger-Marathon in Heilbronn. Los geht es Samstag um 16 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen, Sonntag gehen ab 10 Uhr rund 3.800 Teilnehmer zum Halbmarathon und zum 10-Kilometer-Lauf an den Start. Ein Marathon findet dieses Jahr wegen der geringeren Anmeldezahlen nicht statt.