21. Heilbronner Trollinger-Marathon steht in den Startlöchern

In diesem Jahr haben sich besonders viele Kinder und Jugendliche für die Heilbronner Laufveranstaltung angemeldet. Auch die Zahl der ehrenamtlichen Helfer erfreut die Veranstalter.

Die Zahl der Läuferinnen und Läufer beim Trollinger-Marathon am Sonntag, den 7. Mai, nähert sich wieder dem Niveau vor Corona an. Rekordbeteiligung herrscht allerdings bei den Kinder- und Jugendläufen am Samstag, berichtet Sarah Furtwängler von der Heilbronn Marketing GmbH. Es laufe in diesem Jahr wieder alles wie gewohnt ab. Eine Neuerung gebe es jedoch trotzdem.

Sarah Furtwängler von der Heilbronn Marketing GmbH im Gespräch mit SWR4-Moderator Oliver Diesem:

Mini-Distanz beim Mini-Trolli

Um 15 Uhr startet am Samstag eine neue Disziplin für die Kleinsten. Im Frankenstadion können Kleinkinder eine ganze Runde laufen. Das entspricht einer Strecke von 400 Metern. Ausnahmsweise dürfen hier auch die Eltern unterstützend auf die Strecke und die Kinder zur Not auch huckepack tragen. So können auch die Kleinsten Teil der Trolli-Gemeinschaft sein, erklärt Sarah Furtwängler.

Zahl der Helfer überrascht Veranstalter

Auch vor der Pandemie mussten die Organisatoren viel Aufwand betreiben, um genügend Helferinnen und Helfer zu akquirieren. Auf und an der Strecke werden rund 900 helfende Hände benötigt, berichtet Furtwängler. In diesem Jahr seien viele Ehrenamtliche hinzugekommen. Das sei eine positive Überraschung. Eine Entwicklung entgegen des aktuellen Trends.