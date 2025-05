Trollinger Marathon: Neue Strecke für mehr Sicherheit

Deutlich über 9.000 Teilnehmende, Rekord für den Trollinger Marathon in und um Heilbronn. Bedeutet auch: Gesperrte Straßen und ein neuer Streckenverlauf - für mehr Sicherheit.

Die Laufschuhe geschnürt haben in diesem Jahr so viele Läuferinnen und Läufer wie noch nie: Am Sonntag gehen laut Veranstalter 7.115 Erwachsene an den Start des Trollinger Marathons. Bereits am Samstag sind außerdem über 2.000 Kinder auf der (deutlich kürzeren) Strecke unterwegs.

Heißt aber auch für alle, die am Sonntag mit dem Auto unterwegs sind: Es kommt zu Einschränkungen auf den Straßen im Stadt- und Landkreis Heilbronn. Zwischen 10 und 15 Uhr gibt es Vollsperrungen in den Stadtteilen Böckingen und Klingenberg, aber auch einige weitere Kommunen sind betroffen. Für alle Anlieger gibt es ausführliche Informationen über den genauen Streckenverlauf.

Sicherheit im Fokus: Trollinger Marathon mit teilweise neuer Strecke

Ob beim Marathon, Halbmarathon oder beim Mini-Trolli: Die Strecke führt wieder durch die Weinberge. 2025 vielleicht sogar noch mehr als sonst: Denn die Strecke, die über Talheim, Flein und auch Lauffen (alle Kreis Heilbronn) führt, wurde vermehrt auf Feldwege, in die Weinberge oder auf Radwege verlegt. Zum einen, um Verkehrssperrungen und damit Belastungen für die Anwohnerinnen und Anwohner zu vermeiden, zum anderen aber in erster Line auch aus Sicherheitsgründen, wie es heißt.

Denn weniger Absperrungen bedeuten auch weniger Möglichkeiten, diese zu umfahren - unter anderem mit dem eigenen Auto. Im vergangenen Jahr beispielsweise hatte ein Autofahrer beim Heilbronner Triathlon eine Absperrung ignoriert und war auf die Strecke gefahren. Ein 34-jähriger Athlet wurde damals verletzt.

Und zusätzlich ist damit auch weniger Aufwand verbunden, etwa für die Feuerwehr oder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Denn Absperrungen müssen kontrolliert werden, so die ausrichtende Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Das entfalle nun zum Teil.

Verschiedene Distanzen: Trolli soll für alle da sein

Der "Trolli" soll ein "Lauf für alle" sein, heißt es von der HMG. Dementsprechend gibt es in diesem Jahr auch so viele Distanzen wie nie zuvor: Schon 2022 kam der 10-Kilometer-Lauf hinzu, 2024 der 4,5 Kilometer lange Zehnteleslauf und ganz neu in diesem Jahr ist der Duo-Marathon. Zwei Läuferinnen oder Läufer meistern also gemeinsam die 42-Kilometer-Distanz.