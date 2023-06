Trockenheit: Feuerwehreinsätze und Sorgen in der Landwirtschaft

per Mail teilen

So schön das gute Wetter derzeit auch ist, bringt es auch seine "Schattenseiten" mit sich. Es hat Folgen für die Landwirtschaft und sorgt bei den Feuerwehren für viel Arbeit.

Das anhaltend trockene, heiße Wetter führt derzeit zu vielen Einsätzen der Feuerwehren und zu Sorgen bei den Landwirtinnen und Landwirten. Nicht immer geht es dabei um Brände auf Feldern und in Wäldern, auch zu ausgetrockneten Bachläufen oder zum Retten von Fischen müssen die Einsatzkräfte immer wieder ausrücken.

Weiter warnt die Feuerwehr vorsichtig mit Feuer in der Natur zu sein und weist noch einmal auf das in Baden-Württemberg geltende Rauchverbot in Wäldern vom 1. März bis 31. Oktober hin.

Es habe beispielsweise schon mehrere Einsätze wegen eines niedrigen Wasserpegels des Neckars oder seiner Zuflüsse gegeben, auch auf dem BUGA-Gelände sei man deswegen schon ausgerückt, sagte Jürgen Vogt von der Feuerwehr Heilbronn dem SWR. Die Fische dort hatten zu wenig Sauerstoff. In einem solchen Fall gebe es zwei Möglichkeiten: Die Fische abfischen oder Sauerstoff beziehungsweise frisches Wasser zuführen. Einen solchen Einsatz hat es etwa am Sonntag im Widmannstal in Heilbronn gegeben.

Weiterhin viele Brände durch Zigaretten

Etwa seit fünf Wochen nehmen Einsätze wegen der Trockenheit zu. Auch zu vielen Vegetationsbränden sei es bereits gekommen. Der Klassiker sei dabei immer noch die weggeworfene Zigarettenkippe, die dann ein Feuer in einem Grünstreifen, den man so schon nicht mehr nennen kann, wie Vogt einwirft, entfacht. Wenn es weiter nicht regnet, werden solche Brände sich in nächster Zeit noch mehren, spekuliert er. Bei einer solchen Trockenheit genügten schon Funken für ein größeres Feuer.

Feuerwehr sieht sich gut vorbereitet

Die Feuerwehr Heilbronn ist gut ausgerüstet für die heißen Tage. Im Fuhrpark befinden sich Fahrzeuge, die extra für Vegetationsbrände ausgelegt sind. Mit Unimogs, die etwa mit Löschrucksäcken und speziellen Pumpen und Wassertanks ausgerüstet sind, könne man direkt ins Brandgeschehen fahren. Dadurch, dass es in Heilbronn vor allem Mischwald gibt, hält sich die Brandgefahr verhältnismäßig in Grenzen, so Vogt. Ein Nadelwald wäre da gefährlicher.

Richtiges Verhalten bei der Hitze

Neben den bekannten Tipps, im Wald nicht zu rauchen, besonders sorgsam mit Zigarettenkippen umzugehen und auch kein Altglas im Wald zu hinterlassen - hier kann es zu einem Brennglaseffekt kommen - hat Vogt auch noch weitere Hinweise für den Umgang mit der Trockenheit: Er empfiehlt, derzeit kein Unkraut abzuflammen. In der Nähe einer Thuja-Hecke könne das sehr schnell einen Brand geben. Die Hecke sei aufgrund der ätherischen Öle kaum zu löschen, Gartenhäuser oder Holzzäune in der Nähe fingen dann auch Feuer. Wer etwa mit dem Auto an einen See fährt, sollte genau schauen, wo er parkt. Ein heißer Katalysator könne in einer trockenen Wiese schnell ein Feuer entfachen.

Pflanzen leiden bei der Hitze unter Trockenstress

Auch bei den Landwirtinnen und Landwirten in der Region sorgt die Trockenheit für große Probleme. Die Felder sind staubtrocken. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied aus Eberstadt sagt, in vielen Regionen gab es Mitte Mai den letzten Niederschlag, die Pflanzen litten an Trockenstress. Der führt zu Wachstumshemmungen.

Auswirkung auf Ernte unterschiedlich



Wintergerste und Winterraps seien in einem ordentlichen Zustand, weil sie von den Niederschlägen im Frühjahr profitiert hätten, so Rukwied. Weizen und Sommergerste etwa leiden aber gerade sehr. Ebenso die Herbstkulturen wie die Rübe, Mais oder Sojabohnen brauchen jetzt dringend Regen.

"Im Prinzip haben wir im Moment gerade Wachstumsstillstand."

Was es jetzt braucht, ist klar: Regen. Nur nicht in Form von schweren Gewittern, da diese schwere Schäden anrichten. Maß und Mitte also, auch beim Niederschlag.