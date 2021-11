Tripsdrill mit durchwachsener Saisonbilanz

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn (Kreis Heilbronn) hat am Sonntag seine Saison beendet. Für das zweite Corona-Jahr zieht der Park eine eher durchwachsene Bilanz. Ein Sprecher sagte dem SWR, dass der Park in diesem Jahr im Frühjahr 76 Tage verloren habe, im letzten Jahr seien es "nur" 55 gewesen. Man sei mit der Saison unter diesen Umständen aber zufrieden. Die Besucher seien weiterhin gekommen, auch wieder mit Busreisen, die im letzten Jahr ausgeblieben seien. In normalen Zeiten wären es mehr Menschen gewesen, so Meierjohann weiter.